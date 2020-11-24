وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية مقتل "إسرائيليين" جراء تحطم مروحية في بئر السبع المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد 19) وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعاونها مع البنك الوطني الإسلامي وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق لدخول الإماراتيين والبحرينيين للأقصى من هذه البوابات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بالداخلية تعقد دورة لارتقاء العاملين في تنفيذ القضايا الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تطلق حملتها الالكترونية حول أهمية الوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث دير البلح تلقي القبض على لصين قاما بسرقة دراجتين وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُنجز"6" قضايا مالية قيمتها "7500" شيكل
أخبار » عربي ودولي

306 وفيات و7334 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:12

وفيات كورونا
وفيات كورونا

وكالات-الرأي:

 أعلنت وزارة الخارجية برام الله، تسجيلها 306 حالات وفاة و7334 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم، مذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات، وبتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الى 38 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية بأن عدد الإصابات 200 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية موزعة على كافة الأراضي الإيطالية، حيث يوجد 3 مصابين في المستشفيات وضعهم الصحي مستقر.

وأفادت بتسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية في كل من ميتشيغن ونيوجرسي ونيويورك وواشنطن وتكساس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4457 إصابة.

وبينت الوزارة أن دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال غادرت صباح اليوم إلى تركيا، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، كما غادر وفد من رجال الاعمال من محافظة نابلس للمشاركة في عدد من معارض الصناعات الغذائية في اسطنبول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟