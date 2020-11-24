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وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة "معاً لمواجهة كورونا"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة "معاً لمواجهة كورونا"
وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مسابقة بعنوان: "معاً لمواجهة كورونا"،
وتهدف المسابقة إلى تفعيل دور المدرسة كمؤسسة مجتمعية تؤثر في المجتمع وتتأثر به، وذلك من خلال تنفيذ كل مدرسة لمبادرة مجتمعية إبداعية تهدف إلى التأثير في الأفراد وتوعيتهم وتعديل سلوكهم في البيوت، أو المؤسسات، أو الأسواق، أو أي من الأماكن التي يرتادها المواطنون، بما يساعد في تقليل عدد الإصابات بفايروس كورونا ويدعم جهود وزارتي الصحة والداخلية بهذا الشأن.
وتتضمن المسابقة قيام المدرسة بتنفيذ مبادرة مجتمعية من خلال الطلبة ومعلميهم وتحت إشراف لجنة استشارية  من (7-10 أشخاص) برئاسة مدير المدرسة وعضوية ممثلين عن مجلس أولياء الأمور، والشخصيات المجتمعية الاعتبارية مثل: الوجهاء، والأطباء، والأكاديميين، والمتخصصين، وأعضاء لجان الأحياء. وتقوم المدرسة بالعمل مع اللجنة الاستشارية على إنضاج مقترح المبادرة وتحويله إلى خطة متكاملة يتم تنفيذها ميدانياً. وتخضع هذه المبادرات لمتابعة اللجان الاستشارية ولتقييم من لجان متخصصة على مستوى المديرية والوزارة.
ومن معايير تقييم المبادرة أصالة الفكرة، وقوة ارتباطها بحاجات المجتمع، وقابلية المبادرة للتنفيذ ، وإحداث فرق في سلوك الأفراد والمجتمع، وحجم المشاركة المجتمعية، وحجم المشاركة على مستوى المدرسة، ورأي الجمهور.
وقد تم الإعلان عن المسابقة للمدارس في 18/11/2020 ، على أن يتم البدء في تنفيذ  المبادرات ميدانياً بتاريخ 15/12/2020 وتستمر فعاليات المبادرات حتى نهاية شهر  فبراير 2021. وبعدها سيتم تقيييم المبادرات، والإعلان عن النتائج النهائية في الخامس من إبريل 2021 وتقديم الجوائز للمدارس والفرق الفائزة.

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