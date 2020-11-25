صورة فريدة للبدر في مشهد يشبه العين

التقط مصور موهوب مشهداً مذهلاً لقمر مكتمل يمر عبر قوس صخري، ما يجعل الصورة النهائية تبدو وكأنها عين عملاقة.

والتقط زاك كولي الصورة المذهلة في حديقة Arches National Park، في يوتا، بتاريخ 28 أكتوبر.

وفي صور زاك، يُرى قمر مكتمل يمر عبر القوس، ويحوم في منتصفه بحيث تبدو الصورة وكأنها عين ضخمة وغامضة، تحدق بغضب في المشاهد.

وقال زاك: "كان التخطيط لهذه اللقطة صعبا وبدأ قبل عدة أشهر. وعلى الرغم من الإحالة المرجعية إلى موضع القمر في تطبيقات متعددة، لا يوجد شيء يضمن أنك ستكون في المكان الصحيح، فقط بضع خطوات في أي اتجاه ولن تحصل على الصورة".

وأضاف: "لم أشعر بهذا القدر من التوتر من قبل مع اقتراب لحظة التقاط أي صورة، ولم أكن أكثر سعادة بنتيجة التخطيط، حيث ظهر القمر في النقطة المحددة ومرّ بشكل مثالي عبر القوس".

وتقع حديقة Arches National Park في شرق ولاية يوتا، بجوار نهر كولورادو. وكما يوحي الاسم، تشتهر الحديقة بأقواسها من الحجر الرملي الطبيعي، حيث يمكن العثور على أكثر من 2000 منها على مساحة 76000 فدان.

وقوسها الأكثر شهرة، هو Delicate Arch، وهو قوس قائم بذاته يبلغ ارتفاعه 52 قدما (16 مترا)، وهو أحد أكثر المعالم شهرة في الولاية.

كما تتميز الحديقة بـ"الصخرة المتوازنة"، وهي صخرة بحجم ثلاث حافلات مدرسية، ويمكن رؤيتها بجوار الطريق الرئيسي للحديقة وهي تتوازن بحرية على ارتفاع حوالي 55 قدما من الأرض.