النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2687) الاربعاء25/11/2020
أخبار فلسطينية
- تبادل اتهامات بين «فتح» و«حماس» بعد «وعود الوحدة»
- قوات الاحتلال تطرد سكان الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية وتهاجم مسيرة منددة بهدم قرية…
- فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بعودة “التنسيق الأمني” وبعمليات التطبيع العربية وتحذر إسرائيل لتلكؤها…
- ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين إلى 135
- قوات القمع في سجون الاحتلال تقتحم قسم (22) في "عوفر"
- ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!
أخبار إسرائيلية
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- الصحة الإسرائيلية: 11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة و128 حالة حرجة
- وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لتسوية مع حماس- (تغريدة)
- لتعزيز التطبيع .. نتنياهو يزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل
- محاكمة نتنياهو: تأجيل مرحلة الإثباتات لشباط المقبل
- العليا الإسرائيلية تقرر فحص "دستورية" تأجيل إقرار الميزانية
- التعليم الإسرائيلية: 1659 طالبا و459 معلما مصابون بكورونا
- جائحة كورونا: تزايد محاولات وتهديدات بالانتحار بسبب ضائقة اقتصادية
اخبار دولية
- البنك الدولي: 760 مليون دولار عجز الموازنة الفلسطينية
اخبار عربية
- غارات إسرائيلية على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة
- الأردن يؤكد رفضه تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
- صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!
- ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي
- الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة
- الجامعة العربية تدعو لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- تراشق كلامي: فتح ترجعه لخلافات بين حماس الداخل والخارج … والثانية تنسبه لعودة «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل
- موظفو “الأونروا” ينتظرون نهاية الأسبوع لتحديد خطوات التصعيد.. والمنظمة الدولية تؤكد استمرار الأزمة…
- قوات الاحتلال تطرد سكان الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية وتهاجم مسيرة منددة بهدم قرية…
- فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بعودة “التنسيق الأمني” وبعمليات التطبيع العربية وتحذر إسرائيل لتلكؤها…
- حماس تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية متزامنة
- الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار
- ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين إلى 135
- وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لتسوية مع حماس- (تغريدة)
-
الشرق الأوسط
- تبادل اتهامات بين «فتح» و«حماس» بعد «وعود الوحدة»
- لبيد يقترح على غانتس تعاوناً لإسقاط نتنياهو
- تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي
- اختتام المرحلة الأولى للإعادة بانتخابات البرلمان المصري
- غارات إسرائيلية على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة
الاخبار اللبنانية
- قطار التطبيع يتسارع
- صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!
- ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي
- الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة
الخليج الإماراتية
- إغلاق جزئي للضفة الغربية لمواجهة «كورونا»
الاهرام المصرية
- عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق
الشروق المصرية
الغد الأردنية
- غزة: 3 وفيات و985 إصابة جديدة بكورونا
- نتنياهو: سأزور “المنامة” قريبا
- الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية ويقمع فعالية شعبية غاضبة في الأغوار
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الشرق القطرية
- نتنياهو يعتزم زيارة البحرين قريباً
- الخارجية الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني في الضفة
- الجامعة العربية تدعو لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- استطلاع: غالبية الفلسطينيين تعارض عودة السلطة للتنسيق الأمني
- لتعزيز التطبيع .. نتنياهو يزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل
- أبو مرزوق: فتح تريد جرنا إلى ما يرفضه المجموع الوطني
- الاحتلال يفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر
- أبو الريش: زيادة قدرة أسِرَّة العناية لمرضى كورونا
- "المتساداة" تقتحم قسم (22) في "عوفر"
- الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء
القدس
- سكان "حوش النارسات" في باب السلسلة يعيشون تحت خطر الانهيارات
- سلفيت: إغلاق 3 مدارس وصفوف وروضة إثر كورونا
- القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات وحيازة مواد أثرية في نابلس
- 11 وفاة و973 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
- الاحتلال يخطر 17 عائلة من عرب الكعابنة بهدم مساكنها شرق رام الله
- محمد شراب (ماجستير في "جسيمات الفضة النانوية") يبدع بصناعة المنظفات
الحياة الجديدة
- محكمة احتلالية ترد استئناف عائلة مقدسية وتقرر اخلائها من منزلها في بلدة
- الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في القدس بكفالة مالية
- الأردن يؤكد رفضه تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
- صندوق ووقفية القدس ... خمس سنوات من العطاء ترسم الأمل للطلبة
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صحيفة الأيام
- البنك الدولي: السلطة تواجه عجزاً بـ760 مليون دولار حتى بعد تسلم أموال المقاصة
- »محكمة الاحتلال تقضي بإخلاء 5 عائلات فلسطينية من سلوان لصالح المستوطنين
- »إصابة مواطنيْن بالرصاص وعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في الأغوار...
- »حالة وفاة و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »"الصحة" تحذر: مقبلون على 3 آلاف حالة يومياً
- » نتنياهو يزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل
- »بايدن: أميركا مستعدة للقيادة مجدداً على الساحة العالمية وليس الانسحاب
وكالة الرأي
- الصحة تحدث البروتوكول العلاجي لمرضى "كوفيد 19"
- أبومرزوق: حماس ضد حل الدولتين ومع الإجماع الوطني
- مقتل "إسرائيليين" جراء تحطم مروحية في بئر السبع المحتلة
- وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة "معاً لمواجهة كورونا"
- 306 وفيات و7334 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية
- اعتقال فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الأمني شرق القطاع
- شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل
- 78 وفاة و4586 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
- الصحة بغزة: رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد 19)
- فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من منع إدخال مستلزمات كورونا
وكالة صفا
- أبو مرزوق يكشف كواليس الحوارات الأخيرة مع فتح في القاهرة
- أبو الريش: رفعنا قدرة الأسرة المخصصة لمرضى كورونا لـ 150 سريرًا
- محدث 24 إصابة بالمطاط والاختناق وإصابة ضابط إسرائيلي لمواجهات الأغوار
- الكسواني يُحذر: مساع إسرائيلية لتكريس الأقصى كـ"مركز ديني يهودي"
وكالة سما
- طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دمشق
- هآرتس تتساءل: ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟
- الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه
- ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!
- الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان
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وكالة فلسطين اليوم
د. الحساينة يُشيد بالتصاق الأمة العربية بقضية فلسطين ورفضها للقاءات التطبيعية
- قصف "إسرائيلي" في محيط قرية رويحينة في القنيطرة بسوريا
- طقس فلسطين اليوم: انخفاض الحرارة ومنخفض جوي قادم الليلة
- غانتس يحذر من تصعيد كبير في غزة ويوجه رسالة خطيرة لحماس
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عرب 48
- استطلاع: غالبية الفلسطينيين تعارض عودة التنسيق والمفاوضات
- 24 إصابة إثر تفريق الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في الأغوار
- البنك الدولي يحذر: الاقتصاد الفلسطيني في وضع صعب للغاية
- الصحة الإسرائيلية: 11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة و128 حالة حرجة
- محاكمة نتنياهو: تأجيل مرحلة الإثباتات لشباط المقبل
- العليا الإسرائيلية تقرر فحص "دستورية" تأجيل إقرار الميزانية
- التعليم الإسرائيلية: 1659 طالبا و459 معلما مصابون بكورونا
- جائحة كورونا: تزايد محاولات وتهديدات بالانتحار بسبب ضائقة اقتصادية
-
وكالة وفا
- الاحتلال يُصعد انتهاكاته: قمع وتجريف اراضي واصابة واعتقال ال ...
- البنك الدولي: 760 مليون دولار عجز الموازنة الفلسطينية بعد تس ...
- قوات القمع في سجون الاحتلال تقتحم قسم (22) في "عوفر"
حدث في مثل هذا اليوم
25 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م استشهاد مجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة الخليل على يد القوات الإسرائيلية والشهيدان هما: مراد على القواسمي 28 عاماً، وعمر هشام الهيمون 21معاماً.
- 1990م شرطي مصري ينفذ هجوماً ضد صهاينة حيث قتل 3 جنود ومدني إسرائيلي قرب طابا وجرح أيضاً 25 جندياً ومديناً إسرائيلياً.
- 1990 م مقتل وجرح ثمانية وعشرين إسرائيليا في حافلة عسكرية قرب منتجع ايلات برصاص الجندي المصري أيمن محمد حسن.
- 1983 م توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لرئيس حركة "فتح" ياسر عرفات (ولد عام 1929) والقوات المعارضة له بعد أسابيع من القتال العنيف في طرابلس (شمال لبنان) ومحيطها الذي أوقع أكثر من ألف قتيل. عرفات يتأهب لمغادرة طرابلس المحاصرة من معارضيه والقوات السورية التي تدعمها.
- 1966م مجلس الأمن يدين إسرائيل بسب الهجوم على قرية السموع ويصدر القرار رقم 228 (1966.
- 1940 م مقتل 252ممهاجراً يهودياً وضابطاً بريطانياً على يد جماعة يهودية متطرفة فجرت سفينة بخارية كانت تنقلهم إلى ميناء حيفا الفلسطيني.
- 1940م عصابات (الهاغاناه) تفجر الباخرة الصهيونية (باتريا) قبالة ميناء حيفا، وتقتل 257 يهودياً
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