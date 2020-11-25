النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2687) الاربعاء25/11/2020

08:35النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2687) الاربعاء25/11/2020

09:05الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

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