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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2687) الاربعاء25/11/2020

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2687) الاربعاء25/11/2020

 

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  • سكان "حوش النارسات" في باب السلسلة يعيشون تحت خطر الانهيارات
  • سلفيت: إغلاق 3 مدارس وصفوف وروضة إثر كورونا
  • القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات وحيازة مواد أثرية في نابلس
  • 11 وفاة و973 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
  • الاحتلال يخطر 17 عائلة من عرب الكعابنة بهدم مساكنها شرق رام الله
  • محمد شراب (ماجستير في "جسيمات الفضة النانوية") يبدع بصناعة المنظفات

 

 

 

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25 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2004م استشهاد مجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة الخليل على يد القوات الإسرائيلية والشهيدان هما: مراد على القواسمي 28 عاماً، وعمر هشام الهيمون 21معاماً.
  • 1990م شرطي مصري ينفذ هجوماً ضد صهاينة حيث قتل 3 جنود ومدني إسرائيلي قرب طابا  وجرح أيضاً 25 جندياً ومديناً إسرائيلياً.
  • 1990 م مقتل وجرح ثمانية وعشرين إسرائيليا في حافلة عسكرية قرب منتجع ايلات برصاص الجندي المصري أيمن محمد حسن.
  • 1983 م توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لرئيس حركة "فتح" ياسر عرفات (ولد عام 1929) والقوات المعارضة له بعد أسابيع من القتال العنيف في طرابلس (شمال لبنان) ومحيطها الذي أوقع أكثر من ألف قتيل. عرفات يتأهب لمغادرة طرابلس المحاصرة من معارضيه والقوات السورية التي تدعمها.
  • 1966م مجلس الأمن يدين إسرائيل بسب الهجوم على قرية السموع ويصدر القرار رقم 228 (1966.
  • 1940 م مقتل 252ممهاجراً يهودياً وضابطاً بريطانياً على يد جماعة يهودية متطرفة فجرت سفينة بخارية كانت تنقلهم إلى ميناء حيفا الفلسطيني.
  • 1940م عصابات (الهاغاناه) تفجر الباخرة الصهيونية (باتريا) قبالة ميناء حيفا، وتقتل 257 يهودياً
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