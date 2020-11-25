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أغلقت 95 محلاً ومنشأة مخالفة

الشرطة تحرر 350 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية وحظر التجول

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:00

الشرطة تحرر 350 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية وحظر التجول
الشرطة تحرر 350 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية وحظر التجول

غزة- الرأي

 حرّرت الشرطة الفلسطينية 350 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجول، خلال 24 ساعة الماضية.

وفي تفصيل المهام، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 22 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 244 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

كما وحررت إدارة المرور 106 مخالفات لمركبات أخرى لعدم الالتزام لقرار حظر التجول المسائي.

وفي سياق متصل، أغلقت المباحث العامة 95 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتأتي تلك المخالفات ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 60 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 107 محلات ومنشآت مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 66 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

 

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