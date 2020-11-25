تربية الوسطى تنظم دورة تدريبية لأمناء المكتبات في الصفوف الافتراضية

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى- قسم التقنيات التربوية دورة تدريبية لأمناء المكتبات في الصفوف الافتراضية وتطبيقات جوجل لتنمية مهارات الأمناء في استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها خلال عملهم في ظل جائحة كورونا، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، ومشرفة المكتبات آمال شاهين ومدرب الدورة المشرف التربوي هشام حمدان وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية الدورة رحب الحاج بالمشاركين، وأشاد بجهود ودور أمناء المكتبات المدرسية في المدارس، وتحدث عن دور أمناء المكتبات خلال العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة، وأن المديرية أعدت خطة طوارئ للتعامل مع مستجدات الجائحة والحالة الوبائية بما يحمي أبنائنا الطلبة ويوفر أعلى درجات الحماية والوقاية لهم.

وتحدث الحاج عن أهمية هذه الدورة في تطوير مهارات أمناء المكتبات وتدريبهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في المسيرة التعليمية خاصة في ظل جائحة "كورونا" وتداعياتها.

رئيس قسم التقنيات أحمد أبو سويرح أوضح أن الدورة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى لتطوير عمل أمناء المكتبات خلال أزمة كورونا والتدرب على إدارة المكتبات الافتراضية، وأضاف بأن الدورة تحتوي على مجموعة من المهارات ومنها التعرف على إمكانيات واستخدامات تطبيقات غوغل وتوظيفها في العملية التعليمية وخاصة المكتبات المدرسية الافتراضية وكيفية استفادة الطلبة والمعلمين منها.

مدرب الدورة المشرف التربوي هشام حمدان قال بأن هذه الدورة التدريبية تأتي كإضافة نوعية للمهارات الفنية والتقنية للأمناء وتنمية قدراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي وكيفية الاستفادة منه خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا