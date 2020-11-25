"الشباب والثقافة" تختتم المخيم الافتراضي الشبابي "مبادرون بلا حدود"

غزة- الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، فعاليات المخيم الافتراضي الشبابي "مبادرون بلا حدود"، والذي نظمته بالتعاون مع المراكز الشبابية في محافظات قطاع غزة، واستمر على مدار أسبوعين متواصلين.

وأوضح مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي أن الهيئة سعت من خلال المخيم إلى المساهمة في صقل وتنمية مهارات وقدرات الشباب الفلسطيني من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين في مجالات متعددة لبناء جيل واعي ومتسلح بمهارات عصرية ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنهوض بواقع المراكز الشبابية.

بدوره أشار مشرف المخيم بلال الشاعر إلى أن المخيم عُقد بشكل استثنائي غير اعتيادي، عبر شبكة الانترنت وذلك تماشياً مع التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 100 فعالية متنوعة منها ورش عمل، ولقاءات حوارية، وأنشطة تدريب وتأهيل في مجالات مهمة ومتعددة، وجداريات فنية، بالإضافة إلى مبادرات تطوعية وحملات توعوية، والتي حظيت باهتمام ومشاركة شريحة كبيرة من الشباب.

من جانبه أكد مدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز أن المخيم مثّل حاضنة للأنشطة المميزة والمبادرات النوعية التي نفذها الشباب في كافة محافظات قطاع غزة، لافتًا إلى أن الهيئة أنهت مؤخرًا توزيع المخصصات المالية الخاصة بالمراكز الشبابية المشاركة في المخيم وعددها (32) مركز.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة عقدت الأسبوع الماضي لقاءًا حواريًا مع المراكز الشبابية لتعزيز التعاون والشراكة معها، وتعزيز مشاركتها في إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021-2025.

