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تعافي 203 حالات

الصحة: 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:02

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 2092 فحص مخبري خلال الساعات الماضية، وأنها سجلت كذلك تعافي 203 حالات جديدة من مصابي الفيروس.

وذكرت أن إجمالي تراكمي عدد المصابين بلغ 16755 إصابة، منهم 6903 حالة نشطة،  و9774 حالة تعافت من الإصابة.

بينما بلغ إجمالي الوفيات 78 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.

 

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