التنمية البشرية بالصحة تعقد دورات تدريبية في مكافحة العدوى

غزة- الرأي

استكملت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية عقد سلسلة الدورات في مكافحة العدوى والتي تستهدف جميع الكوادر العاملة بوزارة الصحة.

وعقدت الإدارة دورة تدريبية للمنتسبين في برنامج امتياز الصيدلة لعدد 40 صيدلانياً، حيث نفّذ البرنامج أعضاء فريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة كل من ا. سليمان العديني، والصيدلاني شريف حسّان.

بدوره تحدث ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة أن برنامج مكافحة العدوى اًصبح إلزاميا لجميع المنتسبين في برامج الامتياز في ظل تزايد أعداد المصابين في فيروس كورونا.

ودعا ا. نوفل المتدربين إلى ضرورة اتباع تعليمات المدربين حول آلية ارتداء الواقيات الشخصية أثناء العمل وكيفية التخلص منها حفاظا على سلامتهم الشخصية وسلامة من حولهم.

من جهته تحدث ا. سليمان العديني عن دور فريق مكافحة العدوى في العمل ضمن منظومة مكافحة العدوى ضد فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى التي تبين فيها وجود حالة إصابة في داخل المجتمع، وبين كيفية متابعة حالات المرضى المصابين داخل مراكز الحجر الصحي، وسط الإجراءات المشددة والصارمة من قبل الوزارة، محذرا من خطورة الوضع الحالي الذي يتطلب جهد من الجميع لمواجهة الفايروس.