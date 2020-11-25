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فشل الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر"

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:55

الأسرى في سجون الاحتلال
الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير إن جلسة الحوار التي عقدت يوم أمس بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر" قد فشلت، والأخيرة نقلتهم إلى الزنازين، بعد رفضهم العودة إلى الأقسام كخطوة احتجاجية.

وذكر النادي في بيان، إن سجن "عوفر" يشهد منذ يوم أمس حالة من التوتر، بعد عملية الاقتحام التي نفذتها قوات القمع "المتساداة" للقسم (22)، وانتهت بفشل الحوار.

وأوضح، أن الأسرى يوم أمس وكخطوة احتجاجية أولية، أرجعوا وجبات الطعام، لافتاً إلى أن سجن "عوفر"، ومنذ مطلع العام الجاري، شهد أعنف الاقتحامات، وتحديداً منذ تاريخ استشهاد رفيقهم الأسير داوود الخطيب في شهر أيلول الماضي.

يذكر أن قرابة (850) أسيراً يقبعون في سجن "عوفر".

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