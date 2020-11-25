مستشفى الأوروبي: 23 حالة ولادة منذ بدء جائحة كورونا

غزة- الرأي

ذكر د.اتحاد شبير المدير الطبي في مستشفى غزة الأوروبي، أن قسم الولادة بالمستشفى شهد ولادة 23 سيدة من المصابات بفيروس كورونا واللاتي يتلقين العلاج داخل المستشفى.

وأوضح د. شبير، أن الولادات تنوعت بين 9 عمليات قيصرية و14 حالة ولادة طبيعية وكان أخرها حالتي ولادة طبيعية يوم الأحد الماضي، بينما بلغ عدد المواليد 23 بينهم 10 ذكور و13 اناث، وجميعهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي مضاعفات.

وأشار الى أن القسم استقبل 60 سيدة حامل منذ افتتاحه في شهر اغسطس االماضي، وتم توفير الرعاية الكاملة لهن من فحوصات وتصوير تلفزيوني للاطمئنان على صحتهن، فيما يتواجد بالقسم الان تسعة سيدات حوامل بانتظار موعد ولادتهن.

وتابع:" قمنا بتجهيز قسم خاص بالولادة منذ تخصيص المستشفى لعلاج حالات كورونا، ولدينا طواقم طبية وتمريضية ذات كفاءة عالية وتقوم بعملها على أكمل وجه، وفق اجراءات السلامة والوقاية المتبعة."

ونوّه د.شبير إلى انه يعمل في القسم أطباء ولادة من جميع مستشفيات القطاع يتناوبون فترات العمل بشكل دوري ، لافتاً إلى أن المواليد وامهاتهم يحصلون على رعاية صحية متكاملة وفق البروتوكولات العالمية والمحلية .