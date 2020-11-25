تربية الوسطى تبحث مع المشرفين خطة الإشراف التربوي

الوسطى- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مع المشرفين التربويين عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بخطة العودة الآمنة للمدارس والمتابعة الميدانية والخطط التطويرية خلال جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع بالمشرفين التربويين بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة، وبمشاركة كافة المشرفين التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأثنى على جهودهم خلال الفترة الماضية من خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة ودورهم في متابعة عمل المدارس والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا.

وأكد الحاج على دور المشرفين التربويين في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، وتنفيذ الرؤية التطويرية للوزارة والمديرية وانجاح الخطط والبرامج التي يتم وضعها لتحسين مستوى التعليم خلال العودة الآمنة.

مدير الدائرة الفنية قال أن الاجتماع يهدف لمناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة، مشيراً الى ضرورة استمرار متابعة المشرفين للمدارس والمعلمين لتحقيق أفضل نتائج، والدمج بين التعليم الالكتروني والتعليم الوجاهي ومتابعة الصفوف الافتراضية والتعليم الالكتروني.