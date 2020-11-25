تعليم شمال غزة يتفقد العملية التعليمية والإجراءات الصحية بالمدارس

غزة- الرأي

تفقد وفد رفيع من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، عدداً من مدارس المديرية، وذلك للوقوف على سير العمل، ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من جائحة "كورونا".

وضم الوفد كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف التكنولوجيا د. عطايا عابد، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم، فيما شملت الزيارة كل مدرستي المنامة وسخنين الأساسيتين للبنين، وجعفر أبو منصور الأساسية للبنات، وكان في استقباله مدراء المدارس وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وفيما رحب مدراء المدارس بالوفد الزائر، مثمّنين جهوده في متابعة العملية التعليمية، أكد أ. صالحة في كلمة له أمام الطلبة على ضرورة وأهمية الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، سيّما ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، وغيرها من الإجراءات التي تحول دون الإصابة بالفيروس.

كما حثّ الطلبة على الاهتمام بدراستهم ومتابعة الصفوف الافتراضية، والاستثمار الأمثل للوقت، ما يمكّنهم من تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

من جانبه، أشاد أ. شهاب بمدى الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة "كورونا" في مختلف المدارس، مثمنًا جهود مدراء المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية في الحفاظ على سلامة الطلبة من خلال إلزام باتباع كافة الوسائل الوقائية، إلى جانب متابعتهم العملية التدريسية في شقّيها الوجاهي والإلكتروني.

