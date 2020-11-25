الداخلية تنفذ عدة إجراءات بحق مخالفين لإجراءات السلامة والوقاية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن مُلخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المواطنين والمنشآت والمحال التجارية المخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه حررت 368 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، إضافة لتحرير 91 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 12 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

كذلك قالت الداخلية إنها أوقفت 45 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، حيث تم توقيع تعهدات بحقهم.

أيضاً قامت الأجهزة الشرطية بإغلاق 82 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، بينها 4 صالات رياضية، إضافة لتوقيف 62 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 88 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها، وإنهاء 27 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.