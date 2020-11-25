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مطابق للمواصفات الطبية

"التقنيات التربوية" بمديرية شمال غزة تنتج جل تعقيم لليدين

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:32

"التقنيات التربوية" بمديرية شمال غزة تنتج جل تعقيم لليدين

غزة- الرأي

تمكّن فريق العمل بقسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، من إنتاج جل تعقيم لليدين، مطابق للمواصفات الطبية؛ لاستخدامه في الوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح رئيس القسم أ. أيمن ظاهر، أن هذا الإنجاز، يأتي في سياق جهود القسم لخدمة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، ومن باب الاستشعار بالمسؤولية المجتمعية، لا سيما في ظل الجائحة التي يتعرض لها مجتمعنا.

وأكد أ. ظاهر أن الجل الذي تم إنتاجه مطابق للمواصفات الطبية المعلن عنها في منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن عملية الإنتاج تمت في مختبر مدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات، بمشاركة مشرف المختبرات بالمديرية أ. أحمد الزيان، وقيّمة مختبر المدرسة أ. إيمان الجمل.

من جانبه، أشاد مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله بهذا الجهد المميز الذي ينم عن عمق الاستشعار بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع، داعياً إلى مزيد من المبادرات النوعية التي تساهم في خدمة المجتمع والنهوض بقدراته.

كما عبر كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب عن إعجابهم بهذه المبادرة، مؤكدين على أن دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع لا يقتصر فقط على النواحي التربوية والتعليمية، وإنما يمتد ليطال النواحي المجتمعية والخدماتية، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للنواحي والمهارات العلمية والعملية.

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