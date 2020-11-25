أوقاف غزة تشرع بتوزيع مواد نظافة على مساجد المحافظة

غزة- الرأي

شرعت مديرية أوقاف غزة بتوزيع مواد النظافة على مساجد المحافظة ضمن خطة المديرية للمحافظة على المساجد وتعقيمها وتهيئة الأجواء للمصلين وفقاً لإجراءات الوقاية من وباء كورونا.

بدوره ثمن الشيخ د. محمد سالم مدير أوقاف غزة جهود قسم المساجد والعاملين فيها لما يبذلونه من جهد ومتابعة حثيثة من أجل المحافظة على المساجد، وتوفير ما يلزم لتلبية احتياجاتها.

وشكر سالم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لمتابعتها احتياجات المساجد والعمل على توفيرها في ظل الظروف الراهنة.

