الصحة: توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لرعاية مصابي "كورونا"

غزة – الرأي:

قال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش إن توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس "كورونا".

وذكر أبو الريش خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة والإجراءات المتخذة بالخصوص اليوم الأربعاء، أن بعض المرضى يحتاج في الدقيقة الواحدة إلى 60 لتر من الأكسجين.

وأشار إلى أن مستشفى غزة الأوروبي يستهلك 20 لتر في الدقيقة من الأكسجين، مؤكداً السعي لزيادة كميات الأكسجين للمستشفى للتعامل مع حالات أكبر.

وبين أن 78% من أسرة العناية في المستشفيات مشغولة بحالات كورونا الصعبة، مشيراً أن اللجوء إلى الإغلاق يكون في حالات إجهاد وإنهاء القدرة الصحة.

وأكد أبو الريش أن قطاع غزة يسير بخطوات متسارعة وبشدة باتجاه فرض الإغلاق الشامل ما لم يكن هناك التزام من المواطنين باجراءات الوقاية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب التزام اكبر من المواطن وتعزيز المسئولية المجتمعية.

وشدد على أن أفضل الحلول لوقف انتشار فيروس كورونا هو التزام المواطنين لاجراءات السلامة.

وأكد أبو الريش أن الإغلاق كان ضروريا لكسر الحدة الأولى لانتشار الوباء ووضع مؤشر بأن الحالة الصحية في قطاع غزة لم تعد كالسابق، مشيراً إلى أن الإغلاق ليس هو حلاً سحريا او مستداما لمواجهة الجائحة ، وقد نلجأ أليه في مرحلة ما ، وكل يوم نعمل فيه لتأخير الإغلاق هو لصالح المجتمع .

وقال إن مؤشرات العمل تشير إلى أننا في وضع أفضل مقارنة بالمؤشرات العالمية، وأنه لن يتم إيقاف أي خدمة من الخدمات الصحية ولم يتم إغلاق أي مؤسسة صحية أمام الجمهور .

وأكد أن وزارة الصحة تبذل جهود استثنائية وكبيرة في مواجهة كوفيد 19، وأن تغيير برتوكولات العمل تحدي آخر أمام تقديم الخدمة للمصابين، وأن 3.5% من المصابين من الكوادر الصحية.

وأشار أبو الريش إلى أنه وفق المؤشرات هناك أعداد كبيرة من السكان تعاني من الأمراض المزمنة، وأن الأعداد المرصودة للإصابات والحالات التي ترد إلى أقسام الطوارئ تشير إلى أن قطاع غزة بحالة تفشي لوباء كورونا.