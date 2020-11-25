وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 307، والإصابات إلى 7397 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن السفارة لدى الجمهورية الإيطالية، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن قاسم الملاك (70عاماً)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات في ايطاليا.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 63 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وشيكاغو، ويسكانسن، ولافييت، وفرجينيا، ما يرفع عدد الإصابات الى 4520 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأفادت أن السفارة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ستعود للعمل واستقبال المراجعين اعتباراً من صباح اليوم الأحد المقبل، داعية جميع المراجعين الالتزام بإجراءات السلامة العامة عند مراجعة السفارة والتقيد التام فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد، وارتداء الكمامات، والقفازات، حرصا على صحة الجميع.

وذكرت أن دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال غادروا صباح هذا اليوم الى الولايات المتحدة، للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.