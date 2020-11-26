تناول الفاكهة المجففة يجعلك بصحة أفضل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن أن تناول الفواكه المجففة قد يكون مرتبطاً بصحة أفضل، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة المجففة كانوا عمومًا أكثر صحة من أولئك الذين لم يتناولوها، بحسب ما ذكر موقع "نيوز ميديكال".

ووجد الباحثون أنه في الأيام التي يأكل فيها الأشخاص الفاكهة المجففة كانوا يستهلكون كميات أكبر من بعض العناصر الغذائية الأساسية مقارنة بالأيام التي لم يتناولوها، ومع ذلك ، وجدوا أيضًا أن الأشخاص يستهلكون المزيد من إجمالي السعرات الحرارية في الأيام التي تناولوا فيها الفاكهة المجففة.

قالت فاليري سوليفان، باحثة ما بعد الدكتوراه في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة وأحد الباحثين في جامعة ولاية بنسلفانيا، إن النتائج تشير إلى أن الفاكهة المجففة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي - مع بعض التحذيرات.

يمكن أن تكون الفاكهة المجففة خيارًا رائعًا لتناول وجبة خفيفة مغذية، ولكن قد يرغب المستهلكون في التأكد من اختيارهم لفواكه مجففة غير محلاة بدون سكر مضاف.

الفاكهة المجففة يمكن أن تساعد الناس على استهلاك المزيد من الفاكهة لأنها محمولة ومستقرة على الرف ويمكن أن تكون أرخص أيضًا.

وجدت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائي السيئ يساهم في ما يقرب من نصف الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة، مع كون نقص الفاكهة عاملًا رئيسيًا.

ووفقًا للباحثين، توفر الفاكهة وفرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والعديد من المنشطات الحيوية الصحية للقلب ومع ذلك، على الرغم من هذه الفوائد، وجدت دراسات أخرى أن الناس قد لا يأكلون ما يكفي من الفاكهة لعدد من الأسباب - بما في ذلك التوافر المحدود والتكلفة وأنها يمكن أن تفسد بسرعة، من بين أمور أخرى.

في الدراسة الحالية، أراد الباحثون دراسة ما إذا كانت الفاكهة المجففة يمكن أن تكون بديلاً صحيًا للفاكهة الطازجة ، لأنها قد تكون أرخص.

قالت كريستينا بيترسن، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة تكساس وأستاذة الأبحاث المساعدة في علوم التغذية في ولاية بنسلفانيا في ذلك الوقت: "إن أشكال الفاكهة المعالجة بالحد الأدنى ، بما في ذلك المجمدة والمعلبة والمجففة، لها بعض المزايا على الفواكه الطازجة إنها متوفرة على مدار السنة ، وهي متسقة نسبيًا من حيث الجودة ، ويمكن تخزينها لفترة أطول بكثير من كونها طازجة. كما أن العديد منها أقل تكلفة من الطازجة."

بالنسبة للدراسة، استخدم الفريق بيانات عن 25،590 مشاركًا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية قدم المشاركون بيانات حول جميع الأطعمة التي تناولوها في الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك الفواكه المجففة.

تم أيضًا جمع البيانات حول صحة المشاركين بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم - وجودة نظامهم الغذائي بشكل عام.

بعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أنه في المتوسط ​​، كان الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول الفاكهة المجففة في المسح يتمتعون بنظام غذائي صحي أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك تميل أيضًا إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم الانقباضي.

نظرًا لأن بعض المشاركين أفادوا بتناول الفاكهة المجففة في أحد أيام الاستطلاع ولكن ليس في اليوم الثاني، فقد تمكن الباحثون أيضًا من فحص شكل النظام الغذائي للأشخاص في الأيام التي تناولوا فيها الفاكهة المجففة مقابل الأيام التي لم يتناولوها.