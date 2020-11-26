الإصابة بأعراض خفيفة لكورونا تؤدي إلى مناعة طويلة الأمد

أجرى باحثون في الولايات المتحدة دراسة تظهر أن الأفراد الذين تعافوا من مرض فيروس كورونا ولو بشكل طفيف (COVID-19)، قد طوروا ذاكرة مناعية وقائية ضد العامل المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة.

ووجد التحليل الذي أجراه الفريق، وفقًا لما جاء في الدراسة المنشورة في مجلة "Cell" ، أن المرضى المتعافين الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة من فيروس كورونا، قد طوروا ذاكرة مناعية متعددة الأوجه خاصة بـ كورونا، والتي تم الحفاظ عليها طوال مدة الدراسة.

ووفقًا للدراسة، طور المشاركون أجسامًا مضادة محددة لـ كورونا، معادلة للبلازما وخلايا الذاكرة Bوخلايا الذاكرة T التي استمرت لمدة 3 أشهر على الأقل.

وجد الفريق - من جامعة واشنطن ومعهد أبحاث Benaroya في سياتل - أيضًا أن مجموعات خلايا الذاكرة T وB الخاصة بالفيروس تتوسع وتظهر وظائف واقية مضادة للفيروسات.

المرض الخفيف يمكن أن يحفز الذاكرة المناعية مستمرة

الغالبية العظمى من الأفراد المصابين يعانون من أعراض خفيفة ولا تتطلب دخول المستشفى، ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا المرض الخفيف يمكن أن يحفز الذاكرة المناعية المستمرة التي يمكن أن تحمي من الإصابة مرة أخرى في المستقبل، وبالتالي تقلل من انتقال العدوى غير معروف حتى الآن.

كتب الفريق: "في حين أن اللقاح مطلوب للوصول بأمان إلى مناعة القطيع ضد كورونا، فإن فهم ما إذا كانت العدوى الطبيعية تحفز الذاكرة المناعية الخاصة بالفيروس والتي يمكن أن تؤثر على انتقال المرض وشدته أمر بالغ الأهمية للسيطرة على هذا الوباء".

الدور الذي يلعبه الجهاز المناعي التكيفي في الذاكرة المناعية

يتوسط الجهاز المناعي التكيفي في المقام الأول الذاكرة المناعية، وبعد الإصابة الفيروسية ، ترتبط الخلايا البائية والخلايا التائية بالبروتينات الفيروسية، ما يؤدي إلى توسعها وتمايزها وإفراز جزيئات المستجيب لمكافحة العدوى.

بمجرد أن يتم القضاء على الفيروس، تموت معظم هذه الخلايا المستجيبة الخاصة بالفيروس، ولكن حوالي 10٪ تستمر كخلايا ذاكرة يمكنها إنتاج إمدادات مستمرة من جزيئات المستجيب.

يتم أيضًا إعادة تنشيط خلايا الذاكرة الخاملة ذات الموقع الاستراتيجي بسرعة استجابةً لتكرار العدوى، والحث على نفس عمليات المستجيب مثل تلك التي حدثت أثناء الاستجابة المناعية الأولية.

ماذا فعل الباحثون؟

أجرى الفريق تحليلاً للاستجابات المناعية المحددة لـ كورونا في شهر واحد وثلاثة أشهر بعد ظهور الأعراض بين الأفراد الذين تعافوا من COVID-19 الخفيف.

طور غالبية المشاركين أجسامًا مضادة IgG خاصة بـ بفيروس كورونا، والأجسام المضادة المعادلة، وخلايا الذاكرة B وT التي استمرت لمدة 3 أشهر على الأقل.

بعد 3 أشهر من ظهور الأعراض، شكل الأفراد المتعافون ترسانة موسعة من خلايا الذاكرة الخاصة بالفيروس والتي أظهرت السمات المميزة للمناعة المضادة للفيروسات، وشمل ذلك زيادة عدد خلايا الذاكرة B الخاصة بالعوامل الممرضة (MBCs) التي كانت قادرة على التعبير عن الأجسام المضادة المعادلة ضد الفيروس.

ما هي الآثار المترتبة على الدراسة؟

ووفقا للفريق، تُظهر هذه البيانات معًا أن جميع الأفراد المتعافين في مجموعتنا شكلوا دفاعًا متعدد الأوجه، مما يشير إلى أن لقاحات الفيروس الموهنة من المحتمل أن تنجح بالمثل في إثارة استجابة الذاكرة المناعية الوظيفية".

يقول الفريق إنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدة التي تستغرقها ذاكرة الإصابة بعدوى كورونا، تشير النتائج إلى أن COVID-19 الخفيف يحفز ذاكرة مناعية دائمة ومتعددة الأوجه.