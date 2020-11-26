طفل ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الـ13 في الصين

بأعجوبة حقيقية، نجا طفل صيني يبلغ عامين من العمر، بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، واستقر فوق قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم الإمساك به لحين وصول رجال الدفاع المدني، بمدينة هيفاي شرقي الصين.
ووفقا لقناة “روسيا اليوم” كان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لرجال الإطفاء.
إلا أنه سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وعقب سقوط الطفل نجح الجار في الإمساك بذراعيه لكي لا يكمل السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.
وفي غضون دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في إنقاذ الصغير بعد قطع ألواح الحديد.