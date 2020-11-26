بعد نصف قرن من تواجدها: استخراج عملة معدنية من أنف مريض

هذه المرة، استخرج أطباء في موسكو جسم غريب، وهو عبارة عن عملة معدنية، وذلك من أنف رجل يبلغ من العمر 59 عاماً، والذي رافقه طيلة حياته تقريباً.

واشتكى المريض من انقطاع التنفس الأنفي بقوة، وبعد إجراء الفحص اللازم تبين أن أحد الممرات الأنفية للمريض مسدود تماماً بواسطة جسم غريب.

وخضع الرجل في الحال لعملية جراحية، تم خلالها إزالة الجسم الغريب من تجويف الأنف، مع التنظيف نتيجة ترسب أملاح الفوسفات وكربونات الكالسيوم من مخاط الأنف حول الجسم الغريب الذي دخل الأنف، واتضح أن الجسم الغريب هو عملة معدنية.

استخراج جسم غريب

وكما يتذكر الرجل وفقاً لتصريحاته، فقد أدخله في أنفه وهو في السادسة من عمره، وكان حينها يخشى إخبار والديه بالحادث.

خلال هذا الشهر، تفاجأ فريق طبي في المملكة العربية السعودية بأجسام غريبة في معدة مريض يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، قبل أن يتضح لهم أنه ابتلع مئات المسامير وقطع الزجاج، في حادثة نادرة تسبب بها مرض نفسي يعاني منه.

وذكرت عدد من التقارير الصحافية، أن الأطباء في مستشفى شرق جدة استقبلوا المريض وبدأوا بفحوصات تقليدية لمعرفة سبب الألم الذي يعاني منه في بطنه، قبل أن تقودهم الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية لوجود عدد كبير من المسامير والزجاج داخل معدة المريض.

واضطر الفريق الطبي لإجراء عمل جراحي طارئ للمريض، لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام، وهو ما تم بنجاح، وبمجموع 230 مسماراً وقطعا من الزجاج.

وقال الفريق الطبي الذي يشرف على حالة المريض في تصريحات صحافية له، إنه في وضع مستقر، ويخضع حالياً للعلاج النفسي.

في وقت سابق، كان قد استطاع فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من استخراج فرشاة أسنان من معدة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي.

وفي التفاصيل التي رصدتها التقارير الصحافية، فقد حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان أثناء عملية تنظيف الأسنان، عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها، وعندما حاولت استخراجها بيدها من حلقها، دفعتها بالخطأ.

وعلى الفور، تمَّت مناظرة الحالة بالأشعة السينية التي لم تظهر أي علامات، فتم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب فرشاة أسنان داخل تجويف المعدة، وفورًا أدخلت المريضة غرفة العمليات، إثر ما تبين للمستشفى أنها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة.