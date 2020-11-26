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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم (18) مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة بينهم (11) من رام الله.

وقال نادي الأسير إن (11) مواطناً جرى اعتقالهم من عدة بلدات في رام الله والبيرة وهم: باجس محمد البرغوثي (22 عامًا)، وسليمان كنعان (27 عامًا) وشقيقه علي (25 عامًا)، وإبراهيم عفيف البرغوثي (24 عامًا)، ومحمود أحمد شنان (24 عامًا) وشقيقه علي (22 عامًا) وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى أحمد حازم نعسان (38 عامًا)، وعماد رضا أبو عليا (27 عامًا) وكلاهما من بلدة المغيّر، ويوسف مرعب أبو دية، ووليم كمال عبد الله وهو أسير سابق، وخليل هاني شقير وهم من بلدة بيرزيت.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بلدة عرابة في جنين وهم: أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، ومحمد رسلان عارضة.

ومن بلدة بيت كاحل في الخليل اعتقل الاحتلال علي جواد عطاونة (23 عامًا)، وأحمد محمد جلال (20 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة العيساوية في القدس، محمد أمجد عبيد، وشقيقه الفتى عبد الله (15 عامًا)، وأفرجت لاحقاً عن محمد، وأبقت على اعتقال شقيقه عبد الله، إضافة إلى محمد نائل عبيد.

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