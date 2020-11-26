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جيش الاحتلال ينهي تمرينًا موسعًا على حدود غزة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، الانتهاء من تمرين عسكري موسع على الحدود مع قطاع غزة استمر لمدة أربعة أيام، والذي حاكى سيناريوهات حرب محتملة.

 وقال المتحدث باسم الجيش "إن الجيش أنهى التمرين العسكري الموسع على الحدود مع غزة والهادف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب محتملة".

 وأضاف المتحدث أنه شارك في التمرين، القوات التابعة للقيادة الجنوبية وفرقة غزة في الجيش، بالإضافة إلى قوات من قيادة الجبهة الداخلية وسلاحي الجو والبحرية، وهيئة الاتصالات والاستخبارات والشرطة الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط.

 وأوضح أن التمرين العسكري حاكى سيناريوهات مختلفة (دفاعية وهجومية) وعملياتية وآلية التعامل معها براً وبحراً وجواً، كما اختبر قدرات العمل المشترك بين الأذرع العسكرية للجيش.

 ووفقاً للبيان، يعد هذا التمرين واحدًا من التدريبات المدرجة مسبقًا لعام 2020 وجاء من أجل تعزيز وتطوير جهوزية القوات لأي تصعيد في الجبهة الجنوبية.

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