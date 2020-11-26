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والمباحث العامة تحرر 112 مخالفة حظر تجوال

"المرور" تحرر 358 مخالفة بحق سائقين وركاب لعدم ارتداء الكمامة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:29

"المرور" تحرر 358 مخالفة بحق سائقين وركاب لعدم ارتداء الكمامة

غزة- الرأي

 حررت شرطة المرور والنجدة 358 مخالفة بحق مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا ،و حررت المباحث العامة 112 مخالفة حظر التجوال . 


و قامت المباحث العامة بإغلاق 38منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ،وأنهت 24 تجمع لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح ،وحررت 112 مخالفة حظر تجوال ،و80 تعهد لمحلات تجارية بعدم التكرار .

وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير 358مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، و حجز13مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً ،وتحرير 86 مخالفة لمركبات لعدم التزام سائقيها بإجراءات السلامة .

وأشار تقرير الشرطة خلال ألـــ24 ساعة الماضية إلى أن قوات التدخل وحفظ النظام أوقفت 30 سيارة مخالفة لإجراءات السلامة ، وقامت بتأمين 20حجر وحاجز ،فيما تلقت العمليات المركزية 51 اتصال استغاثة لمواطنين وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها ، وقامت شرطة البلديات بإزالة 332بسطة مخالفة .

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