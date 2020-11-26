وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشكل لجنة مشتركة مع "الاقتصاد" لمتابعة الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 12 طن "ثومة" غير صالحة للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تسعى لوضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن صرف المنحة المالية للأندية في ديسمبر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تقييم دراسة الوضع المائي للمحررات وكالة الرأي الفلسطينية مفوض "أونروا": أزمتنا غير مسبوقة ونبذل جهدنا لدفع الرواتب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:44

وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا
وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين،  ندوة إلكترونية من خلال برنامج الزوم حول واقع الأسيرات في سجون الاحتلال في ظل جائحة كورونا وسياسة الإهمال الطبي.

و تحدثت علا النباهين مديرة دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى عن دور وزارة الأسرى والمؤسسات الرسمية في خدمة قضية الأسيرات وما يتعرضن له من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال.
فيما بينت أ. سمر صبيح   أسيرة محررة تجربتها الاعتقالية ، والومعاناتها كأم ولدت طفلها في الأسر ، وعن تأثير الأسر على حياتها فيما بعد التحرر.
وفي ذات السياق أكدت   أمينة الطويل الناطقة الإعلامية باسم مركز الأسرى للدراسات في الضفة الغربية ، أن الأسيرات يعشن أوضاع صحية ومعيشة صعبة للغاية في ظل جائحة كورونا ومنع زيارات الأهالي، مشيرتا أن سلطات الاحتلال رفضت مطالب الأسيرات الأخيرة والتي من أهمها رفع كاميرات المراقبة من أمام غرف السجن ، إضافة لمطالب أخرى .
واستعرضت أ. منى الجعابيص أخت الأسيرة الجريحة اسراء الجعابيص،  الوضع الصحي والنفسي للأسيرة اسراء وظروفها الاعتقالية المريرة .
فيما تكلمت أميرة أبو كميل ابنة الأسيرة نسرين أبو كميل عن معاناتها هي وأسرتها من حرمان الأم ، وعن أوضاع والدتها نسرين الصحية والاهمال الطبي الممارس بحقها .
وفي انتهاء الندوة شددت جميع المشاركات على أهمية إيلاء قضية الأسيرات في سجون الاحتلال مزيدا من الدعم والمساندة وتفعيلها على المستوى المحلي والدولي .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟