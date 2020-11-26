وزارة الأسرى تنظم ندوة إلكترونية عن واقع الأسيرات في ظل كورونا

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، ندوة إلكترونية من خلال برنامج الزوم حول واقع الأسيرات في سجون الاحتلال في ظل جائحة كورونا وسياسة الإهمال الطبي.

و تحدثت علا النباهين مديرة دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى عن دور وزارة الأسرى والمؤسسات الرسمية في خدمة قضية الأسيرات وما يتعرضن له من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال.

فيما بينت أ. سمر صبيح أسيرة محررة تجربتها الاعتقالية ، والومعاناتها كأم ولدت طفلها في الأسر ، وعن تأثير الأسر على حياتها فيما بعد التحرر.

وفي ذات السياق أكدت أمينة الطويل الناطقة الإعلامية باسم مركز الأسرى للدراسات في الضفة الغربية ، أن الأسيرات يعشن أوضاع صحية ومعيشة صعبة للغاية في ظل جائحة كورونا ومنع زيارات الأهالي، مشيرتا أن سلطات الاحتلال رفضت مطالب الأسيرات الأخيرة والتي من أهمها رفع كاميرات المراقبة من أمام غرف السجن ، إضافة لمطالب أخرى .

واستعرضت أ. منى الجعابيص أخت الأسيرة الجريحة اسراء الجعابيص، الوضع الصحي والنفسي للأسيرة اسراء وظروفها الاعتقالية المريرة .

فيما تكلمت أميرة أبو كميل ابنة الأسيرة نسرين أبو كميل عن معاناتها هي وأسرتها من حرمان الأم ، وعن أوضاع والدتها نسرين الصحية والاهمال الطبي الممارس بحقها .

وفي انتهاء الندوة شددت جميع المشاركات على أهمية إيلاء قضية الأسيرات في سجون الاحتلال مزيدا من الدعم والمساندة وتفعيلها على المستوى المحلي والدولي .

