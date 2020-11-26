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مفوض "أونروا": أزمتنا غير مسبوقة ونبذل جهدنا لدفع الرواتب

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:49

جانب من المؤتمر الصحفي لمفوض أونروا
جانب من المؤتمر الصحفي لمفوض أونروا

غزة- الرأي

قال المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة لا يوجد لها تمويل لأول مرة في تاريخها لتغطية مصروفاتها لنهاية العام.

وأضاف لازاريني خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، صباح الخميس: "نحن على حافة الهاوية ولتجنب السقوط يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لنا".

وأوضح أن الأونروا تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة، مبينا أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان دفع الرواتب في أقرب وقت ممكن.

وأشار لازاريني، إلى أن التقليصات والأزمة تأتي في وقت يوجد فيه 28 ألف موظف لديهم في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا.

وذكر أن الأونروا ستواصل تقديم دعمها لنصف مليون طالب وطالبة حتى حل هذه الأزمة، لافتا إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار في ظل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.

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