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"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:11

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج  مشروع طعام الشتاء  لـ  300 أسرة مستورة  من متضرري  وباء كورونا في منطقة الدرج شرق مدينة غزة بتمويل فاعل خير، وهو عبارة عن طروداً غذائية مكونة من الشعرية والسكر وزيت الطهي .

وأوضح رامي العشي مدير زكاة الدرج، أن المشروع يأتي ضمن الجهود الحثيثة لمساندة الأسر المتعففة في المنطقة التابعة لها وسط المعاناة التي يواجهونها، وهو يعد من المشاريع التي تنفذها اللجنة سنوياً لمساعدة المحتاجين.

وبين العشي، أن كل أسرة تحصل على كيس من الشعرية  بالإضافة إلى السكر وزيت الطهي، معرباً عن شكره لفاعل الخير الذي ساهم في دعم المحتاجين والوقوف بجانبهم للحد من الضائقة التي يعيشونها في غزة.

جدير بالذكر، أن الشعرية هي أكله شتوية مفضلة عن الأهالي في قطاع غزة تعمل على امداد اجسامهم بالطاقة

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"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

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