زراعة الوسطى تشكل لجنة مشتركة مع "الاقتصاد" لمتابعة الأسواق

الوسطى- الرأي

أعلنت مديرية زراعة الوسطى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لمتابعة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال استقبال م. عواد أبو مصطفى مديرية زراعة الوسطى في مكتبه وفدا من مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة الوسطى، ضم كل من م. محمود شقفة مدير مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة الوسطى وعدد من الموظفين..

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المهمة والشكاوى التي تصل الوزارة فيما يخص الخضروات والدواجن والبيض وسبل حلها.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق الدائم بين الطرفين في ظل جائحة كورونا والعمل على تطوير العمل والنهوض به.

وكما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين الزراعة والاقتصاد والصحة لمتابعة عدد من القضايا التي تشترك فيها هذه الجهات،ش وعلى وجه الخصوص أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، و لمتابعة القضايا العالقة والقيام بجولات مشتركة على الاسواق ومحلات الدواجن وتقديم النصائح بشكل مستمر للتجار.

