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الصحة: تحضير بروتوكول لعلاج مصابي كورونا عن طريق بلازما دم المتعافين

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:11

الصحة : تحضير بروتوكول لعلاج مصابي كورونا عن طريق بلازما دم المتعافين
الصحة : تحضير بروتوكول لعلاج مصابي كورونا عن طريق بلازما دم المتعافين

غزة- الرأي

قال د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، إنه وبتوجيهات من  وكيل الوزارة د.يوسف أبو الريش تم تشكيل لجنة مختصة من الأطباء الاختصاصيين برئاسة د.صابر الصرفندى استشارى الأمراض الصدرية ومشاركة مدير المختبرات أ.عميد مشتهى ومختصين، لمناقشة حيثيات بروتوكولات علاج مصابى كوفيد بالبلازما، وذلك بالتشاور و التعاون مع اتحاد الأطباء الفلسطينيين فى أوروبا، الى جانب مراجعة البروتوكولات العالمية.


و قال خلال لقاء اعلامى " تم التوافق على استخدام البلازما فى علاج مرضى كوفيد، بعد وضع بروتوكول تحت اشراف اللجنة التخصصية، بحيث يتم تحديد الأشخاص المتعافين و الآمنين و عمل بنك معلومات عنهم ولديهم امكانية للتبرع بالدم واستدعائهم ليتم سحب العينات منهم وفصلها، واستخراج البلازما اللازمة، بحيث تعطى خلال 24 ساعة للمرضى ممن هم بحاجة شديدة الخطورة وتساعدهم على الشفاء".


وذكر د.شتات أنه تم وضع العديد من المحددات أبرزها من هم الأشخاص التى تنطبق عليهم الشروط، مقدما شكره وشكر وزارته ممثلة بعطوفة الوكيل للجنة التخصصية التى تباشر عملها فى هذا المجال، والى اتحاد الأطباء الفلسطينين فى أوروبا على دعمهم لعمل اللجنة وصولا إلى المخرجات التى تلبى الاحتياجات اللازمة للطريقة الجديدة فى علاج مرضى كوفيد.
 

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