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ألمانيا تتعهد بمنح 56 مليون يورو لتمويل مشاريع بفلسطين العام المقبل

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:20

المانيا وفلسطين
المانيا وفلسطين

وكالات-الرأي:

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، تعهدها بمنح الحكومة الفلسطينية مبلغ 55.56 مليون يورو (66.2 مليون دولار)، لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال العام المقبل.

وذكرت مصادر محلية أن المنحة الألمانية الجديدة ستستخدم في تمويل مشاريع في قطاعات: المياه والصرف الصحي، والبنى التحتية لهيئات الحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وقطاع الزراعة، وتشغيل الشباب، والتدريب المهني والتقني.

وأشارت إلى أن "جميع المشاريع التي ستمولها المنحة تقع ضمن أولويات الحكومة، وتغطي كافة المناطق في الضفة والقدس وقطاع غزة، حيث ستساهم في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 161 مليون يورو سنويا، "رفعتها في العام 2020 إلى 170 مليون يورو".

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