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لإصابة بعض روادها بكورونا

الأوقاف تغلق 9 مساجد في خان يونس والشمال

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:02

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف بغزة، مساء اليوم الخميس، عن إغلاق 9 مساجد بمحافظتي خان يونس والشمال مدة 48 ساعة.

وذكرت الأوقاف خلال إيجازها الخاص بفتح واغلاق المساجد، "إن قرار الإغلاق يسري اعتبارًا من فجر غدٍ الجمعة وذلك بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا".

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