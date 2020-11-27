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الشرطة تُحرر 592 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة وحظر التجوال

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:55

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حرّرت الشرطة الفلسطينية 592 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجول، خلال 24 ساعة الماضية.

وتأتي تلك المخالفات ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وفي تفصيل المهام، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 14 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 517 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

كما وحررت إدارة المرور  75 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

وفي سياق متصل، أغلقت المباحث العامة 85 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 36 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت 44 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرار المخالفة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 30 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي.

كما أنهت 44 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها أفراح وبيوت عزاء.

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