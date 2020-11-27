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عمرها 37 مليون سنة.. مصر تكتشف عظام أقدم بجعة بالتاريخ

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:52

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يبدو أن العلم على موعد مع اكتشاف مذهل، يتحضر الوسط العلمي في مصر والعالم لإعلانه رسميا خلال أيام، حيث اكتشفت مؤخرا أول عظام طيور بموقع وادي الحيتان، وتحديدا في محمية وادي الريان في مصر.

"الكثير من الأسرار ما زالت مخزونة ولم تكتشف في منطقة وادي حيتان"، هكذا بدأ الدكتور محمد سامح، مدير عام محمية المنطقة المركزية، حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، مؤكدا أننا أمام اكتشاف فريد من نوعه.

ويكشف سامح تفاصيل الاكتشاف، فيقول: "تعود العظام المكتشفة حديثا إلى بجعة عمرها حوالي 37 مليون سنة، لتصبح بذلك أقدم بجعة مكتشفة في التاريخ، وهو ما يضفي الأهمية على هذا الاكتشاف".

ويضيف: "هذا هو الاكتشاف الأول من نوعه لعظام طيور في هذه الحقبة التاريخية، المعروفة بعصر الإيوسين، حيث لم يسبق لنا من قبل اكتشاف عظام طيور في هذه الحقبة".

وأشار مدير عام محمية المنطقة المركزية، إلى أنه تم الانتهاء من الورقة العلمية الخاصة بالكشف العلمي الجديد، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيتم في غضون شهر من الآن بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة.

ويقع وادي حيتان داخل محمية وادي الريان، بمحافظة الفيوم التي تبعد عن جنوب القاهرة بنحو 150 كم، وتم تسجيله ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 2005.

ويكشف الموقع أسرار تطور الحيتان، ويرجع تاريخ المنطقة إلى عصر الإيوسين، عندما كانت مغطاة بمياه البحر المتوسط، قبل نحو 40 مليون سنة.

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