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حالتا وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:10

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم إجراء 2863 فحص مخبري خلال الفترة ذاتها، مؤكدة تعافي 270 مصاباً.

وذكرت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بالفيروس منذ دخوله قطاع غزة أصبح 18 ألفاً و333 مصاباً، منهم 7 آلاف و993 حالة نشطة، و10 آلاف و254 متعافٍ، و86 حالة وفاة.

وبين أن هناك 302 حالة بحاجة إلى رعاية طبية داخل المشافي، فيما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 98 حالة حتى الآن.

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