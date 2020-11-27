الاحتلال يعتقل قياديين من حماس خلال اقتحامات في جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، القياديين في حركة حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة خلال حملة اقتحامات في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم اعتقال القيادي "جرار" بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة جنين، فيما جرى اعتقال الأسير المحرر والقيادي "نواهضة" بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة اليامون قضاء جنين.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عمر شهاب من مدينة جنين، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزالة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.