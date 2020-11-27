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الداخلية تعلن حصيلة المسافرين والقادمين عبر معبر رفح

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:36

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غزة- الرأي:

قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائياً في الاتجاهين من الثلاثاء إلى الخميس.

وذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة للوزارة أن العمل بالمعبر استمر حتى منتصف الليلة، في استقبال ما تبقى من العائدين المتواجدين في الصالة المصرية.

ونشرت الهيئة إحصائية عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة، حيث تم مغادرة 2696 مسافراً، ووصول 829 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 223 مسافراً.

بدوره، قال مدير عام الهيئة العميد فؤاد أبو بطيحان إن أطقم المعابر عملت خلال الأيام الثلاثة في تسهيل سفر ومغادرة المواطنين وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وبإسناد الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وأوضح "أبو بطيحان" في تصريح لموقع الوزارة، أن أطقم الهيئة أشرفت على إجراء فحص فيروس كورونا PCR لجميع المسافرين المغادرين خلال الأيام الثلاثة، والعائدين الذين لم يحملوا شهادة فحص مسبق، وذلك بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، نهاية شهر أغسطس الماضي، يتم فتح معبر رفح بشكل استثنائي على فترات، عملاً بإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة انتشار الفيروس.

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