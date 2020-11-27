"هآرتس": لقاءان دون تحفظات بين الاحتلال والسلطة الأسبوع الماضي

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، أن "إسرائيل" طلبت من السلطة الفلسطينية العودة للتنسيق الأمني بشكل كامل دون أي تحفظات أو شروط.

وأضافت أنه بتوجيه من وزير جيش الاحتلال "بني غانتس"، عُقد اجتماعان خلال الأسبوع الماضي، بين منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، وقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ومسؤولين أمنيين فلسطينيين.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات لقادة الألوية من الجانبين الأسبوع المقبل في جميع أنحاء الضفة الغربية، وطالب الإسرائيليون من قادة الأجهزة الأمنية العودة إلى التنسيق الكامل دون تحفظات.

وبيّنت "هآرتس" أنه من المتوقع أن يجتمع "الكابينيت" الإسرائيلي ​​يوم الأحد المقبل من أجل مناقشة استئناف تحويل أموال المقاصة، التي رفض السلطة قبولها منذ قطع العلاقات بين الطرفين في مايو الماضي.

وقالت الصحيفة إنه كان من المفترض أن يكون المبلغ الذي ستحصل عليه السلطة حوالي ثلاثة مليارات شاقل، ولكن في النهاية سيتم اقتطاع قيمة رواتب الأسرى منه.

وبحسب الصحيفة فإن موافقة السلطة على تغيير القانون الخاص برواتب الأسرى من شأنها أن تقلل الضغوط في هذا السياق.