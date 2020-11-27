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الصحة بالضفة: 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:09

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات بيت لحم 1، الخليل 3، جنين 2، طولكرم 1، قطاع غزة 2.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل 137، نابلس 190، بيت لحم 106، قلقيلية 57، رام الله والبيرة 122، جنين 135، أريحا والأغوار 14، سلفيت 60، طولكرم 86، طوباس 75، ضواحي القدس 32، قطاع غزة 922 مشيرة إلى أنه تم إجراء 7717 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 97، جنين 50، نابلس 129، طولكرم 40، رام الله والبيرة 83، طوباس 10، قلقيلية 15، أريحا والأغوار 8، سلفيت 17، قطاع غزة 270.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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