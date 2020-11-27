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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:53

نابلس - الرأي

أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلق نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في القرية، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني دعت المواطنين إلى أوسع مشاركة في المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم واعتقلت ثلاثة مواطنين.

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