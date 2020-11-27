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موسكو تنتقد زيارة بومبيو للضفة والجولان المحتل

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:11

الرأي - وكالات

انتقدت روسيا بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غير المسبوقة إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة، في معرض تعليقها على زيارة بومبيو تلك: "نرى في ذلك دليلا آخر على تجاهل الولايات المتحدة الواضح للمبادئ القانونية المعترف بها دوليا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن زيارة بومبيو هذه تأتي ضمن محاولات الإدارة الأمريكية منح الشرعية إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشددة على أن ذلك يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا المبدئي يقضي "بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في عام 1967"، مضيفة: "ننطلق من أن هذه الأنشطة تعرقل جهود إعادة إطلاق العملية التفاوضية الرامية إلى إحلال سلام عادل ومستدام وشامل في منطقة الشرق الأوسط".

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