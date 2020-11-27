وكالة الرأي الفلسطينية تدهور صحة الأسير المريض نضال أبو عاهور وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل 1072 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في قطاع غزة 8 أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "هآرتس": لقاءان دون تحفظات بين الاحتلال والسلطة الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن حصيلة المسافرين والقادمين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل قياديين من حماس خلال اقتحامات في جنين وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة
أخبار » عربي ودولي

إيران تحمل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي "زاده"

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:01

الرأي - وكالات

اتهم المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حسین دهقان، مساء الجمعة، "إسرائييل" بالمسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران.
 
ومن جهته أدان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، اغتيال العالم محسن فخري زادة ويصف العملية بالإرهابية والعمياء.
 
وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".
 
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد افادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني :"إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه".
 
ومن جهتها قالت وكالة "فارس" إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وأضافت أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن فخري زادة من علماء، الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.
وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، على حسابه في "تويتر" إن "اغتيال العلماء النوويين أبرز مثال على المواجهة العنيفة التي يمارسها نظام الهيمنة لمنعنا من التوصل إلى العلوم الحديثة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟