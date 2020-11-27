الأوقاف تدعو لأداء صلوات الجنازة في الساحات العامة

غزة - الرأي

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة.



كما طالبت الأوقاف المواطنين بالإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وإقامة صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب. مؤكدةً على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.

وفي ذات السياق شددت على أنها ستتعامل بشدة مع جميع المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة.

ونوهت إلى أنه سيتم إغلاق المساجد غير الملتزمة، محملة المستهترين المسئولية الشرعية وإثم إغلاق المسجد.