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شركة يابانية تشتري وجوه أشخاص حقيقيين وتحولها إلى أقنعة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:43

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لم تعد شراء حقوق ظهور الوجه حصرا على مشاهير الإعلانات، بعد أن بدأت شركة كامينيا أوموتو Kamenya Omote اليابانية في شراء حقوق وجوه أشخاص حقيقيين، وتحولها إلى أقنعة متاحة للبيع.

ويقوم مشروع "ذات فيس" "That Face"، المقدم من الشركة، على شراء حقوق وجوه الأشخاص مقابل 40 ألف ين (حوالي 380 دولار)، ثم تحولها إلى أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد فائقة الواقعية، مقابل ما يقدر بـ98 ألف ين (حوالي 940 دولار).

وبحسب ما أعلنته الشركة عبر موقعها، فإن القناع الذي يحظى بشعبية لدى العملاء، ويكون الأكثر مبيعا، سيحصد صاحبه نسبة من أرباح البيع.

وكانت الشركة قد فتحت باب التقدم بطلب لبيع حقوق الوجه، عن طريق استمارة إلكترونية في الفترة ما بين 14 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شريطة أن يكون المتقدم أكبر من 21 عاما ومن سكان مدينة طوكيو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشركة تلقت العديد من العروض من قبل المتقدمين، لدرجة أنها اضطرت إلى الاختيار فيما بينهم بنظام القرعة.

وعبر متجرها الإلكتروني، طرحت الشركة قناع لوجه صاحبها، والذي أصبح متاحا للحجز المسبق من قبل الجمهور العام، مقابل 78 ألف ين (حوالي 748 دولار).

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