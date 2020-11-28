الطقس: سقوط أمطار فوق معظم المناطق

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا الى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا الى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.