الاحتلال هدم وصادر 129 مبنى منذ بداية نوفمبر

القدس المحتلة – الرأي:

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 129 مبنًى فلسطينيًا منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وذكر المكتب في تقرير له أن الاحتلال هدم المنازل، بحجة الافتقار إلى رخص البناء، حيث أدت عمليات الهدم إلى تهجير 100 شخص، وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 200 آخرين، وذلك في الفترة ما بين 3-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال هدم ف 83 مبنى في 3 نوفمبر في حمصة البقيعة، ما أدّى إلى تهجير 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا.

كذلك هدم الاحتلال 30 مبنىً آخر في 12 تجمعًا سكانيًا آخر بالمنطقة (ج). فيما وقعت الحوادث الستة عشر المتبقية في شرقي القدس المحتلة.

وبين أن الاحتلال هدم وصادر أكبر عدد من المنازل منذ بداية العام 2020، منذ العام 2009 باستثناء العام 2016.