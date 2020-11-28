http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2690) السبت 28/11/2020
أخبار فلسطينية
الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة
السلطة الفلسطينية تبلغ بايدن استعدادها للعودة إلى المفاوضات
وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أول تعليق من "حماس" على اغتيال "أبو القنبلة النووية الإيرانية"
الخارجية": حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
إعادة إغلاق معبر رفح بعد فتحه استثنائياً 3 أيام
وفاتان و922 إصابة جديدة بكورونا في غزة
"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 129 مبنى فلسطينيًا منذ بداية نوفمبر
الجهاد: اغتيال زاده محاولة للانتقام من إيران لوقوفها مع فلسطين
أخبار إسرائيلية
وزير إسرائيلي سابق يزعم أن حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية
المبعوث الروسي للشرق الأوسط يؤكد ثبات موقف بلاده من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
نتنياهو في 2018 عن العالم الإيراني الذي اغتيل اليوم : تذكروا هذا الاسم
2829 وفاة و332937 إصابة بـ"كورونا" منذ ظهور الوباء في إسرائيل
"هآرتس": تجدد الاجتماعات الأمنية بين إسرائيل" والسلطة
اخبار دولية
نائب أردوغان يدعو "التعاون الإسلامي" لموقف مشترك حيال القضية الفلسطينية
أكثر من 100 ناشط فلسطيني بأميركا وكندا يطالبوا السلطة بالتراجع عن عودة التنسيق
اغتيال محسن فخري زادة: إيران تتوعد بـ«انتقام شديد» وتوجه أصابع الاتهام لإسرائيل
إيران: توجد أدلة تثبت تورط إسرائيل في اغتيال رئيس هيئة البحوث بوزارة الدفاع فخري زادة
إيران توجه رسالة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن: «مؤشرات خطيرة على مسئولية إسرائيل»
أخبار عربية
مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
الإمارات: ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة من اتفاقنا مع إسرائيل اختلفت
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
9 وفيات و1936إصابة جديدة بكورونا والضفة تخضع للإغلاق الشامل وغزة تواصل تشديد الإجراءات
استمرار تبادل الهدايا بين إسرائيل والبحرين واستعداد لتبادل السفاراتوديع عواودة
حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتكثيف الاستيطان في القدس ووأد “حل الدولتين” خلال الأيام…
نقابة عمال غزة: البطالة تتفشى بشكل خطير وتقفز لـ82% بسبب كورونا
فلسطين.. رسائل متطابقة لقادة الأمم المتحدة تشرح ظروف اعتقال الأسير الحلبي صاحب أطول…
عشرات الإصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
إغلاق شامل في الضفة الغربية لمكافحة الجائحة
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف أطول محاكمة للأسير الحلبي
الخليج الإماراتية
1936 إصابة بـ«كورونا» و9 وفيات بين الفلسطينيين
الاهرام المصرية
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق شرق نابلس
«شئون الأسرى الفلسطينيين» تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى بمعتقلات الاحتلال
الشروق المصرية
المبعوث الروسي للشرق الأوسط يؤكد ثبات موقف بلاده من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
إغلاق شامل للضفة الغربية ضمن تدابير مكافحة كورونا
وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن
الغد الأردنية
زيارة بومبيو للمستوطنات توجت جهود أربعة أعوام لتدمير حل الدولتين
إصابات خلال قمع الاحتلال لنشاطات مناهضة للاستيطان
الشرق القطرية
روسيا تتوقع تخلي بايدن عن "صفقة القرن"
الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال شرقي رام الله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير اعتقال قياديَّين من حماس يقابله إصرار فصائلي على الوحدة ووقف التنسيق الأمني
"شباب لأجل القدس" تُحذر من دور خطر للإمارات في القدس
تقرير الاحتلال يواصل تضييق الخناق على أهالي "بطن الهوى" في القدس
أول تعليق فلسطيني على اغتيال العالم النووي الإيراني
"اغتالته (إسرائيل)"..من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!
القدس المحلية
فرض الإغلاق على أم الفحم ويافة الناصرة خمسة أيام
مستوطنون يقطعون أشجارا ويدمرون غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا
خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
جنين: القبض على مطلوب صادر بحقه 12 مذكرة قضائية بمبلغ تجاوز2 مليون شيكل
وفاة والدة الأسير نهار السعدي المحكوم مدى الحياة
إصابات خلال قمع مسيرة رافضة للاستيطان في بيت دجن
هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض نضال أبو عاهور
إخطار بإزالة خزان مياه في جيوس شمال قلقيلية
الأسير عماد طقاطقة يُعانق الحرية بعد ثماني سنوات في سجون الاحتلال
الحياة الجديدة
مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
الأيام
إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات شعبية...
مناورة جيش الاحتلال الخامسة في محيط غزة تثير المخاوف من عدوان جديد
أبوظبي تبحث شراء حصة في نادٍ إسرائيلي عنصري
الأمم المتحدة: هدم أو مصادرة 129 مبنى وتهجير 100 شخص خلال الشهر الجاري
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" رغم مضايقات الاحتلال ومنع سكان الضفة
وكالة صفا
"حماس": اغتيال زادة يهدف لحرمان الأمة امتلاك أدوات التقدم العلمي والقوة
إصابات إحداها بالرأس بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
بالصور مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب بقرية ترمسعيا
الكتلة الإسلامية بـ"النجاح" تدعو لوقف تدخل الأجهزة الأمنية بالحياة الجامعية
الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة كفر مالك
وكالة الرأي الفلسطينية
أونروا: صرف رواتب كاملة للموظفين الأسبوع المقبل
موسكو تنتقد زيارة بومبيو للضفة والجولان المحتل
تدهور صحة الأسير المريض نضال أبو عاهور
بلدية غزة تطالب بتوفير كميات كبيره من الوقود للتعامل مع
السراج" يؤكد عمق العلاقات بين أبناء شعبنا المسلمين
مستشفى بيت حانون: نجاح عملية معقدة لعشرينية تعانى من انسداد مرارى خلقى
فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق الفخاري جنوب القطاع
هارتس: "اسرائيل" ستقتطع ملايين الشواكل من اموال المقاصة الفلسطينية
حقيقة زيارة شاب من جنوب افريقيا للمسجد الاقصى مشيًا على الاقدام
غزة: وزارة الاوقاف تدعو لاداء صلوات الجنائز في الساحات العامة
ممثل الجهاد الاسلامي بطهران: بصمات البلطجة الصهيوامريكية واضحة في اغتيال زاده
سما نيوز
الاعلام الاسرائيلي:انفجار سيارة وسط اسرائيل
موقع امريكي: الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي على رأس التحديات التي قد تواجه بايدن
غزة: قسم مباحث الرمال يضبط شبكة تزوير أوراق نقدية ومستندات رسمية وشيكات
الأوقاف تُغلق خمسة مساجد بمحافظات غزة وخانيونس والوسطى
عرب 48
مستوطنون يعتدون على مزرعة شرق رام الله
"حماس": الاحتلال يعتقل قياداتنا "الفاعلة والمؤثرة" في الضفّة
وكالة وفا
فتح تنعى المناضلة نوال الهرفي
المالكي يناقش آخر المستجدات السياسية في اجتما .
الاحتلال يسلب الشاب ادريس شقاء عمره في لحظات
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طبيب كان يعالج الجرحى, وأصابت 5 في مدينة رفح، والشهداء هم: الطبيب الشهيد "سمير محمود حجازي" 26 عاماً, والشاب "معتز عبدالله الرخاوي" 26 عاماً، والفتى "محمود سعيد قشطة" 18 عاماً، وجميعهم من مدينة رفح.
- 2002م ثلاثة مقاومين فلسطينيين يهاجمون مركز اقتراعٍ لحزب الليكود الصهيوني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بيسان المحتلة ، و أدّى الهجوم إلى مصرع أربعة صهاينة على الأقل و أصيب أكثر من عشرين آخرين ، و قد استشهد المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن الصهيونية .. و تبنّت كتائب شهداء الأقصى العمليّة
- 2001م الاستشهاديّ القسّاميّ أسامة محمد حلس (23 عاماً) من منطقة الشجاعية، يهاجم بسلاحه الرشاش حافلة صهيونية قرب تجمّع غوش قطيف الصهيوني ، ممّا أدّى إلى مصرع مستوطنة صهيونية و جرح عددٍ من الجنود الصهاينة .
- 2000م استشهاد 5 كوادر من حركة فتح في قلقيلية (قصى زهران- محمود العدل- زياد سلمي- محمد عدوان ومهدي جبر).
- 1984 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يستقيل من منصبه والمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمّان يعيد انتخابه للمنصب ذاته بعد ساعات قليلة. جاءت خطوة عرفات الرمزية بالاستقالة للردّ على معارضيه الذين اتهموه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي طالت العمل الفلسطيني في لبنان، ولتحدي الانشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" التي يترأسها بدعم من الحكومة السورية.
- 1971م اغتيال وصفي التل رئيس وزراء الأردن في القاهرة على يد 3 شبان فلسطينيين ينتمون إلى منظمة أيلول الأسود.
- 1966م الجمعية العامة تطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حيث طالبما يقارب من 126 دولة أعضاء مجلس الأمن الدولي العدو الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- 1949 م الجيش الإسرائيلي يبعد 700 عربي من سكان قرية كفار ياسر إلى خارج فلسطين.