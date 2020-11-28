النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2690)  السبت 28/11/2020

1984 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يستقيل من منصبه والمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمّان يعيد انتخابه للمنصب ذاته بعد ساعات قليلة. جاءت خطوة عرفات الرمزية بالاستقالة للردّ على معارضيه الذين اتهموه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي طالت العمل الفلسطيني في لبنان، ولتحدي الانشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" التي يترأسها بدعم من الحكومة السورية.