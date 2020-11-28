الأوقاف تُغلق 5 مساجد بمحافظات غزة وخانيونس والوسطى

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق 5 مساجد في محافظات غزة وخانيونس والوسطى، اعتبارًا من صلاة فجر اليوم بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا، ومخالفة بعضها للإجراءات الوقائية.

وأوضحت الأوقاف أنه تقرر إغلاق مسجد برج الشفاء الواقع بمنطقة الرمال الشمالي بمحافظة غزة حتى إشعار آخر، كما تقرر إغلاق مسجد أبو عبيدة بمنطقة بني سهيلا بمحافظة خانيونس مدة 48 ساعة لاكتشاف حالات إصابة لدى بعض روادها.

وتابعت: "وتقرر أيضًا إغلاق مسجد الدعوة في المغازي ومسجدي البركه وأبو ذر الغفاري في دير البلح بالمحافظة الوسطى مدة 48 ساعة"

مشيرةً إلى أن إغلاق مسجد أبو ذر الغفاري بدير البلح جاء بسبب عدم التزام رواده بإجراءات الوقاية والسلامة.

