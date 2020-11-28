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حماية المستهلك تنظم 59 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والاسواق

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:23

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غزة-الرأي

نظمت  طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 59 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، وقد تم تحرير 14 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة وتحرير 8 محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس أن  دائرة التنمية الصناعية نظمت  زيارات للمصانع والمخابز في محافظة خانيونس لمتابعة التراخيص والتأكد من إجراءات السلامة.
بدورها نظمت دائرة المعادن الثمينة 8 زيارات لمحال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.
كما  تم تنفيذ 7 جولات ميدانية لمنشآت تجارية ،الى جانب الجولات على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.
 

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