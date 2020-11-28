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النيابة العامة تحقق في 65 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:35

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 65 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومى لطبيعة عملها ان القضايا تنوعت ما بين 65 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 
في حين لم يسجل اي قضية  تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة أو اي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   
كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده إلى توقيف  11 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده  استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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